BVB: Kehl-Nachfolge - erster Name aufgetaucht

Johannes Behm 22.03.2026 • 22:05 Uhr Borussia Dortmund muss einen neuen Sportdirektor finden. Wird ein Erfolgsmanager aus dem deutschen Unterhaus der Nachfolger von Sebastian Kehl?

Nach der einvernehmlichen Trennung von Sportdirektor Sebastian Kehl ist Borussia Dortmund bereits auf der Suche nach einem würdigen Nachfolger. Laut Sky und kicker wird in der Führungsriege der Schwarz-Gelben über Nils-Ole Book diskutiert.

Der 40-Jährige hat sich im Zuge seiner Arbeit bei der SV Elversberg einen Namen gemacht. Dort ist er seit 2023 Sport-Vorstand, zuvor war er fünf Jahre als Sportdirektor tätig. Book gilt als der Architekt der sensationellen Entwicklung des Klubs.

2020/21 spielte der Klub noch in der Regionalliga. Es folgten zwei Aufstiege bis in die 2. Bundesliga. Dort scheiterte Elversberg vergangene Saison erst in der Relegation am Bundesliga-Aufstieg. Derzeit belegt die Mannschaft Rang zwei und würde damit Stand jetzt ins deutsche Oberhaus hochrücken. Dass der Klub trotz eines geringen Etats Erfolg hat, spricht für Book.

Book spielte mit Reus und Großkreutz

Dem Bericht zufolge soll der Erfolgsmanager in der Vergangenheit bereits Anfragen aus der Bundesliga (Gladbach und Wolfsburg) abgelehnt haben, weil er auf eine größere Aufgabe gehofft habe. Die könnte er nun möglicherweise beim BVB erhalten.