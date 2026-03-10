BVB: Kehl vor Ort - für dieses Talent?

Moritz Thienen 10.03.2026 • 12:13 Uhr Wird Borussia Dortmund auf der Suche nach Neuzugängen in Österreich fündig? Sebastian Kehl beobachtete ein interessantes Talent in Salzburg.

Noch ist die aktuelle Bundesliga-Saison in vollem Gange, doch die Vereine halten parallel natürlich schon Ausschau nach Verstärkungen für die kommende Saison.

So auch Sebastian Kehl und Borussia Dortmund: Auf der Suche nach Neuzugängen schaute sich der BVB-Sportdirektor dafür am Sonntag in Österreich um und beobachtete das Spiel Rapid Wien gegen RB Salzburg (1:0).

Speziell das Salzburg-Talent Joane Gadou soll die Aufmerksamkeit der Schwarz-Gelben geweckt haben. Sky berichtet, dass der 19 Jahre alte Innenverteidiger ganz oben auf dem Zettel der Dortmunder steht.

Der Franzose könnte perfekt ins Beuteschema passen, da der BVB für die kommende Saison wohl einen neuen Innenverteidiger sucht. Niklas Süle könnte den Verein verlassen, zudem wird Kapitän Emre Can nach seinem Kreuzbandriss noch lange ausfallen.

BVB-Kandidat Gadou kommt aus der PSG-Jugend

Der 1,95 Meter große Gadou wurde in der Jugend von Paris Saint-Germain ausgebildet. Von dort holte ihn RB Salzburg im Sommer 2024 für zehn Millionen Euro.

In Österreich entwickelte sich der Franzose stark weiter. Konkrete Verhandlungen mit dem BVB soll es noch nicht gegeben haben, Dortmund soll aber sehr interessiert sein.

In Salzburg steht der junge Profi noch bis 2029 unter Vertrag. Ein Problem für den BVB könnte aber sein, dass PSG angeblich eine Rückkaufoption für Gadou besitzen soll.

Ist der BVB an weiteren Talenten aus Österreich interessiert?

Der Franzose soll aber nicht das einzige Talent gewesen sein, von dem sich Kehl im Stadion ein Bild machte. Auch die Rapid-Flügelspieler Nikolaus Wurmbrand und Daniel Nunoo könnten nach Berichten aus Österreich eine Option für den BVB darstellen.