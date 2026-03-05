BVB: Kovac fordert volle Konzentration

SID 05.03.2026 • 13:28 Uhr Für den BVB geht es um nicht mehr viel. Niko Kovac will aber keinerlei Schlendrian zulassen.

Trainer Niko Kovac will beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund kein Austrudeln der Saison zulassen. „Wir müssen den Rückspiegel im Auge behalten, es ist noch nichts geschafft. Wir müssen punkten, wir wollen punkten“, sagte Kovac am Donnerstag vor dem Spiel beim 1. FC Köln (Samstag, 18.30 Uhr).

„Die Spannung darf nicht entweichen, dafür sorgen wir schon“, betonte Kovac. „Wir müssen die Spannung oben halten, das wissen die Jungs.“ Der BVB ist im DFB-Pokal und in der Champions League gescheitert, die Meisterschaft scheint entschieden, und die erneute Qualifikation für die Königsklasse ist für den Tabellenzweiten vorerst nicht in Gefahr.

BVB: Kovac sieht mehrere Vorteile

Kovac sieht in der Konzentration auf nur noch einen Wettbewerb nicht nur Nachteile. „Wir haben jetzt sehr viel mehr Trainingsminuten, die wir sinnvoll nutzen. Wir wollen richtig gut performen. Wir können einige Inhalte, die wir vernachlässigen mussten, wieder auf die Tagesordnung holen“, sagte er.