Neue Entwicklung um Schlotterbeck - SPORT1

Manfred Sedlbauer , Philipp Heinemann 20.03.2026 • 10:01 Uhr Wie entscheidet sich Nico Schlotterbeck? Beim BVB tut sich eine neue Möglichkeit auf.

Im Vertragspoker um Nico Schlotterbeck gibt es neue Entwicklungen: Nach Informationen von SPORT1 rückt ein Verbleib des deutschen Nationalspielers bei Borussia Dortmund über den Sommer hinaus näher.

Das aktuell wahrscheinlichste Szenario: Schlotterbeck setzt zeitnah seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag, der eine Laufzeit zwischen zwei und drei Jahren haben könnte. Gleichzeitig könnte er eine Ausstiegsklausel für den Sommer 2027 bekommen.

Das könnte Schlotterbeck ins Grübeln bringen

Bis zu diesem Zeitpunkt ist er aktuell noch an den BVB gebunden. Entscheidet sich der 26-Jährige tatsächlich für eine Zukunft in Schwarz-Gelb, wird er zudem zum Top-Verdiener aufsteigen. Dann wäre der Verteidiger endgültig Gesicht des Vereins – auch die Kapitänsbinde winkt.

Sky berichtet, dass es am Montag zu einem neuerlichen Treffen zwischen dem Verein und der Schlotterbeck-Seite gekommen ist. Es war ein Meeting von vielen – was zeigt, dass das Spieler-Lager durchaus Interesse an einer Lösung hat.