BVB: Profivertrag für Luca Reggiani

SID 20.03.2026 • 10:52 Uhr Am Wochenende erzielte Reggiani sein erstes Bundesliga-Tor. Nun folgt die Belohnung.

Borussia Dortmund hat den italienischen U19-Nationalspieler Luca Reggiani nach dessen erstem Bundesliga-Tor mit einem Profivertrag belohnt. Dieser sei „langfristig“ angelegt, teilte der BVB am Freitag mit, ohne die Laufzeit zu nennen.

„Wir waren von Lucas Fähigkeiten total überzeugt, als wir ihn vor rund zwei Jahren für uns begeistert haben“, sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken. „Der Lohn für Lucas Entwicklung war sein Profidebüt vor wenigen Wochen. Diesen erfolgreichen Weg werden wir gemeinsam fortsetzen.“ Der Dortmunder Sportdirektor Sebastian Kehl bescheinigte Reggiani „tolle Anlagen, eine Menge Qualität und noch viel Potenzial“.

Reggiani war Anfang 2024 von der US Sassuolo in den Nachwuchsbereich des BVB gekommen. Am 7. Februar dieses Jahres gab er sein Profi-Debüt, spielte kurz darauf erstmals in der Champions League und traf vergangenes Wochenende in der Bundesliga gegen den FC Augsburg (2:0).