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BVB verkündet Reggiani-Entscheidung - SPORT1

BVB verkündet Reggiani-Entscheidung

Borussia Dortmund verkündet die Vertragsverlängerung mit einem Toptalent - die Belohnung für eine tolle Entwicklung.
Der junge Luca Reggiani schießt gegen den FC Augsburg sein erstes Bundesliga-Tor. Im Interview ist er immer noch überwältigt.
Philipp Heinemann
Borussia Dortmund verkündet die Vertragsverlängerung mit einem Toptalent - die Belohnung für eine tolle Entwicklung.

Borussia Dortmund hat Luca Reggiani mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der Bundesligist bekannt gab, wurde der Innenverteidiger langfristig an den Verein gebunden.

„Wir waren von Lucas Fähigkeiten total überzeugt, als wir ihn vor rund zwei Jahren für Borussia Dortmund begeistert haben“, sagte Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken.

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Reggiani habe konstant an sich gearbeitet: „Der Lohn für Lucas Entwicklung war sein Profidebüt vor wenigen Wochen. Diesen erfolgreichen Weg werden wir gemeinsam fortsetzen“, erklärt Lars Ricken, BVB-Geschäftsführer Sport.

Der junge Italiener war im Februar 2024 von US Sassuolo in die U17 der Schwarz-Gelben gewechselt. In der laufenden Saison kommt er bereits auf vier Einsätze in der Bundesliga.

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