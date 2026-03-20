BVB verkündet Reggiani-Entscheidung - SPORT1

Borussia Dortmund hat Luca Reggiani mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der Bundesligist bekannt gab, wurde der Innenverteidiger langfristig an den Verein gebunden.
BVB verkündet Reggiani-Entscheidung
Borussia Dortmund verkündet die Vertragsverlängerung mit einem Toptalent - die Belohnung für eine tolle Entwicklung.
„Wir waren von Lucas Fähigkeiten total überzeugt, als wir ihn vor rund zwei Jahren für Borussia Dortmund begeistert haben“, sagte Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken.
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Reggiani habe konstant an sich gearbeitet: „Der Lohn für Lucas Entwicklung war sein Profidebüt vor wenigen Wochen. Diesen erfolgreichen Weg werden wir gemeinsam fortsetzen“, erklärt Lars Ricken, BVB-Geschäftsführer Sport.
Der junge Italiener war im Februar 2024 von US Sassuolo in die U17 der Schwarz-Gelben gewechselt. In der laufenden Saison kommt er bereits auf vier Einsätze in der Bundesliga.