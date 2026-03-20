Can verlängert beim BVB

Manfred Sedlbauer 20.03.2026 • 15:46 Uhr Borussia Dortmund trifft eine Entscheidung zu Emre Can - die Zukunft des verletzten Kapitäns ist geklärt.

Emre Can wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim BVB noch am Freitag verlängern. Einen entsprechenden Bericht von Sky kann SPORT1 bestätigten. Die Rede ist von einem Einjahresvertrag.

Der aktuelle Kapitän von Borussia Dortmund zog sich vor einigen Wochen beim Bundesliga-Duell mit dem FC Bayern (2:3) einen Kreuzbandriss zu. Geschäftsführer Lars Ricken hatte danach bereits angedeutet, dass man den 32-Jährigen nicht fallen lassen werde: „Wir haben eine enorme Wertschätzung für Emre.“

Can seit 2020 feste BVB-Größe

Can spielt seit 2020 für die Schwarz-Gelben, wechselte damals für rund 25 Millionen Euro von Juventus Turin nach Dortmund.

Seitdem stehen bei Can 220 Pflichtspiele mit dem BVB-Logo auf der Brust zu Buche. 23 Tore, 12 Assists – und den DFB-Pokalsieg 2020/21 darf sich der Ex-Nationalspieler auf die Fahne schreiben.

Nach seiner schweren Verletzung kämpft Can für sein Comeback. Trainer Niko Kovac bestätigte auf der Pressekonferenz, dass sich der 32-Jährige ab kommender Woche unter ärztlicher Aufsicht täglich im Trainingszentrum schinden wird, um schnellstmöglich wieder auf dem Platz stehen zu können.