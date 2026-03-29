Diesen Rat hat Effenberg für Olise

Moritz Thienen 29.03.2026 • 16:41 Uhr Michael Olise spielt für den FC Bayern München eine begeisternde Saison. Wenn es nach Stefan Effenberg geht, soll das noch lange so bleiben.

Kaum ein Spieler sorgt in dieser Saison für so viel Furore wie Michael Olise. Der Bayern-Star ist einer der Hauptgründe, warum sein Team in der Bundesliga souveräner Tabellenführer ist und zudem auch zu den Favoriten im DFB-Pokal und in der Champions League zählt.

In 39 Pflichtspielen bringt es Olise auf 16 Treffer und unglaubliche 27 Vorlagen. Zudem begeistert er regelmäßig mit seinen Dribblings und seinem Spielwitz. So überrascht es nicht, dass wohl nahezu alle europäischen Top-Teams den Franzosen auf dem Zettel haben.

Geht es nach dem SPORT1-Experten Stefan Effenberg, sollte Olise dennoch bei den Bayern bleiben. „Er würde sich selbst einen Gefallen tun, weil er sich hier in München und in der Mannschaft sehr wohl fühlt“, sagte der 57-Jährige im SPORT1-Doppelpass.

Olise? „Kann mir nicht vorstellen, dass er Bayern verlässt“

Effenberg ist sich aber ohnehin sicher, dass Olise im Moment keine Wechselgedanken hat: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass er im Sommer den FC Bayern verlässt.“

„Ich würde dazu tendieren, seinen Vertrag nochmal zu verlängern“, sagte der SPORT1-Experte weiter. Diesen Plan werden sie sicher auch beim FC Bayern haben.