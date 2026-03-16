Drees ist "kein Freund von Toleranzen beim Abseits"

SID 16.03.2026 • 07:41 Uhr Der VAR-Chef hat Zweifel, ob das englische Modell überhaupt regelkonform ist.

VAR-Chef Jochen Drees hat sich gegen einen Toleranzbereich bei Abseitsentscheidungen nach dem Vorbild der englischen Premier League ausgesprochen. „Auch da kann ein Zentimeter über strafbar und nicht strafbar entscheiden. Deswegen bin ich kein Freund von Toleranzen bei Abseitsentscheidungen“, sagte der Leiter Innovation und Technologie der für Referees zuständigen Schiri GmbH des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) der FAZ.

In Englands oberster Spielklasse kommt eine Toleranz von fünf Zentimetern bei Abseitsentscheidungen zum Tragen. Für Drees ist zweifelhaft, ob dies nach dem internationalen Regelwerk überhaupt zulässig ist.