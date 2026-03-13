Eberl: Kritik "spornt an"

SID 13.03.2026 • 10:41 Uhr Der Münchner Sportvorstand und seine Arbeit stehen klubintern angeblich weiter im Fokus.

Sportvorstand Max Eberl von Bayern München sieht die andauernde, angeblich auch interne Kritik an seinem Tun als Motivation. "Es spornt an zu beweisen, dass meine und unsere Arbeit Früchte trägt. Dass das, was wir uns vorgenommen haben - mit dem Kader, der Kaderstruktur, dem Campus -, alles auf dem richtigen Weg ist. Das ist es, was zählt", sagte Eberl am Freitag.

Die Kritik, ergänzte er, pralle "an mir ab", er habe "seit ich bei Bayern München bin" damit "zu kämpfen. Ich fokussiere mich auf meine Arbeit. Wir stehen nicht so schlecht da, haben eine Mannschaft, der man gerne zuschaut. Wir können viel erreichen in dieser Saison - dafür bin ich eingestellt, das zu gewährleisten. Was ich nicht beeinflussen kann, versuche ich wegzuschieben."

Zuletzt waren abermals Meldungen aufgekommen, wonach Eberl innerhalb des Vereins kritisch beäugt und eine Verlängerung seines bis 2027 laufenden Vertrages keineswegs ausgemacht sei. Immer wieder gibt es Spekulationen über mögliche Nachfolger.