Ein Bundesliga-Skandal, der heute in völlig neuem Licht erscheint

Udo Muras 10.03.2026 • 20:12 Uhr Der FC Homburg machte Werbung für Kondome, dem DFB gefiel das gar nicht. Doch die Homburger kämpften für ihre Trikotwerbung - und bekamen recht. SPORT1 erinnert sich.

Mit Mühe hatte der kleine FC Homburg 1987 die Klasse gehalten, in der Relegation setzte sich der Aufsteiger gegen den FC St. Pauli durch. Zum Leidwesen der Branche damals, denn die Saarländer sind nicht gerade eine Attraktion der Liga und kämpfen auch finanziell einen Kampf mit ungleichen Mitteln.

In ihre zweite Bundesligasaison gehen sie nach dem Absprung einer Brauerei ohne Trikotwerbung, erst im März (!) finden sie endlich einen Brust-Sponsor. Doch die Freude währt nicht lange: Der DFB verbietet Reklame für die Firma „London“, die außer Schnullern auch Kondome herstellt, was „den Auffassungen von Sitte und Moral zumindest von Teilen der Bevölkerung widerspricht.“

DFB droht Homburg mit Punktabzug

Die Homburger, bei denen damals übrigens der heutige Freiburg-Trainer Christian Streich unter Vertrag steht, müssen die Trikots vor dem Heimspiel gegen Waldhof Mannheim auf Intervention des Schiedsrichters wieder ausziehen und wie gewohnt mit blanker Brust spielen.

Präsident Manfred Ommer geht daraufhin auf Konfrontationskurs und erwirkt am 10. März 1988 - heute vor genau 38 Jahren - die einstweilige Verfügung zur Erlaubnis der brisanten Werbung bis Saisonende.

Auch der DFB hat Anwälte, diese erreichen nach einem Monat die Rücknahme der Verfügung. Die Affäre gerät zur Posse: Bis dahin hat der FCH fünf Mal mit Werbung gespielt, der DFB droht ernsthaft mit Abzug der aus diesen Partien gewonnenen fünf Punkte.

Homburg macht sich über DFB lustig

Die letzten sechs Spiele der Saison absolvieren die Saarländer daraufhin vorsichtshalber mit schwarzem Balken auf der Brust und machen sich lustig über den Verband.

So sagt der Stadionsprecher vor dem Heimspiel gegen Schalke 04: „Unsere Mannschaft spielt heute mit einem schwarzen Balken auf der Brust. Jeder, der die Hauptstadt Englands kennt, weiß, was sich unter diesem Balken verbirgt.“

Ähnlich sah es Streich, wie er später erzählte: „Das war natürlich eine riesige Werbung für die Firma, weil jeder wusste, was druntersteht.“

Braunschweig setzt Trikotwerbung in der Bundesliga durch

Fakt ist: Der Werbeeffekt wird durch das Verbot und den Wirbel darum größer als ohne dieses, da drängen sich Parallelen zur Jägermeisteraffäre 1973 mit Eintracht Braunschweig geradezu auf.

Die Eintracht setzte damals die Trikotwerbung in der Bundesliga nach monatelangem juristischen Gezerre überhaupt erst durch. Der Name des Likörs stand zwar zunächst auch nicht auf dem Trikot, war aber täglich in den Nachrichten.

Auch jetzt ist der Sponsor begeistert und zahlt pünktlich (200.000 DM für die Saison) das Honorar. FCH-Präsident Manfred Ommer spottet derweil genüsslich über den DFB: „Die Dämlichkeit der Funktionäre ist eine Bank, auf die man setzen kann.“

Homburg bezahlt Strafe des DFB nicht

Nur den Abstieg kann auch London nicht verhüten. Der DFB gibt auch nach der Saison keine Ruhe und schickt dem Absteiger eine Rechnung über 100.000 DM als Strafe für die fünf Spiele mit der aus seiner Sicht illegalen Brustwerbung.

Homburg bezahlt sie nicht, denn die DFB-Moral passt nicht in die Zeit, deren großes globales Aufregerthema Aids ist. Da sogar die Bundesregierung in großen Buchstaben auf Plakaten für den Gebrauch von Kondomen wirbt, kann sich auch der DFB nicht länger hinter verstaubten Moralvorstellungen verschanzen.

„Auf einmal sah ich uns, den kleinen FC Homburg, in der Tagesschau und dass wir keine Werbung für Kondome machen dürfen“, sagte Streich später im AudiStarTalk rückblickend.

„Kurz darauf sind wir wieder in der Tagesschau, dass das Gericht diese Werbung zulässt. Das Urteil war im beginnenden Zeitalter von AIDS eigentlich selbstverständlich“, ergänzte Streich. „Die Firma London ist, glaube ich, zufrieden gewesen mit der Werbung, schließlich gab es einen riesigen Presserummel.“