Eintracht Frankfurt: Verletzungsschock nach 18 Sekunden

Julius Schamburg 01.03.2026 • 17:48 Uhr Eintracht-Keeper Kaua Santos verletzt sich beim Ligaspiel gegen den SC Freiburg. Ausgerechnet ein Ex-Frankfurter ist entscheidend beteiligt.

Früher Schock für Eintracht Frankfurt: Torwart Kaua Santos musste beim Ligaspiel gegen den SC Freiburg (Endstand: 2:0) verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Die Partie war gerade einmal 18 Sekunden alt, als Santos bei einer Klärungsaktion aus seinem Kasten herausstürmte.

Eintracht Frankfurt: Santos muss runter - Zetterer kommt

Dabei spielte der Brasilianer zunächst den Ball, wurde aber anschließend von Ex-Eintracht-Stürmer Igor Matanovic erwischt, der zu spät kam und Santos auf den linken Fuß stieg.

Santos hielt sich das Knie, blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen und das Ärzteteam eilte auf das Feld.

Der Torwart richtete sich zwar noch einmal kurz auf, setzte sich aber erneut zu Boden und deutete unmittelbar danach an, dass es für ihn nicht mehr weitergeht.

Frankfurt siegt gegen Freiburg

Der 22-Jährige konnte den Platz aus eigener Kraft verlassen. Für ihn kam Michael Zetterer in die Partie.

Kaua Santos hatte im vergangenen Jahr einen Kreuzbandriss erlitten und fiel von April bis September aus.