„Etwas ganz Besonderes“: Bayern vor Tor-Rekord

SID 22.03.2026 • 06:07 Uhr Dem Rekordmeister fehlen sieben Spieltage vor Saisonende nur noch vier Treffer bis zur Bestmarke aus der Spielzeit 1971/72.

97 Tore in 27 Spielen – auch beim FC Bayern selbst kommen sie angesichts ihrer überragenden Offensive aus dem Staunen nicht heraus. „Das ist schon etwas ganz Besonderes, was wir da gerade mit der Mannschaft erleben“, sagte Sportdirektor Christoph Freund nach dem 4:0 (2:0) gegen Union Berlin.

Nur noch vier Treffer fehlen den Münchnern bis zum Rekord von 101 Treffern aus der Saison 1971/72 – und das sieben Spieltage vor Saisonende. „Es ist tatsächlich verrückt, dass wir so früh bei 97 sind“, staunte auch Kapitän Joshua Kimmich. Die Bestmarke, bekannte Freund, „wird fallen, ja, davon gehen wir aus“.

Schon gegen Union „hätten es auch ein paar mehr“ Treffer sein können als jene von Michael Olise (43.), Serge Gnabry (45.+1, 67.) und Harry Kane (49.), merkte Kimmich an. Vor allem die Variabilität in der Chancenkreation sei in dieser Saison ein Trumpf, meinte der Kapitän: „Wir können kontern, wir können Standards, wir können Ballbesitz, wir können einen Schnellangriff“.