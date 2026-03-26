FC Bayern ausgestochen? Supertalent wirbelt bei Bundesligist

Niklas Senger 26.03.2026 • 14:28 Uhr Supertalent Linus Güther darf sich im Profitraining von Union Berlin beweisen - und das mit gerade einmal 15 Jahren. Im Rennen um den Youngster haben die Köpenicker namhafte Konkurrenten ausgeschaltet.

Sehen die Fans der Bundesliga bald den Aufstieg eines neuen Supertalents? Seit Dienstag wirbelt im Training von Union Berlin der erst 15-jährige Linus Güther über den Platz und könnte dort auch auf längere Sicht mitmischen. Einen Lehrgang der deutschen U16 mit zwei Spielen gegen Italien sagte das Juwel bewusst ab.

Güther wechselte im Sommer 2025 von Energie Cottbus zu Union Berlin. Dort soll das vielleicht größte Talent des Jahrgangs 2010 jetzt den nächsten Schritt gehen.

Supertalent Güther: Union sticht den FC Bayern aus

Der Wechsel in die Hauptstadt erscheint auf den ersten Blick allerdings durchaus verwunderlich. Wie die Bild und tz übereinstimmend berichteten, soll unter anderem der FC Bayern das Werben um Güther verloren haben.

Auch weitere Klubs wie Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt sollen Interesse gezeigt haben.

Laut der Bild gibt es aber aufschlussreiche Gründe, warum die Wahl letztlich auf Union fiel. Eine zentrale Rolle soll Nachwuchs-Chefscout Tom Lohmann gespielt haben, der Güther schon seit dem 12. Lebensjahr beobachtet habe.

Nach dem Wechsel des Youngsters vom Spremberger SV zu Energie Cottbus im Sommer 2022 hielt Lohmann demnach Kontakt zum Vater von Güther.

Blitz-Aufstieg von der U17 zu den Profis

Unter anderem aufgrund der Heimatnähe und einer klar aufgezeigten Karriereplanung durch Unions Geschäftsführer Nachwuchs- und Amateurfußball, Lutz Munack, habe sich Güther schließlich gegen den Rekordmeister und für die Berliner entschieden.

„Mit seinen außerordentlichen Stärken im offensiven Eins-gegen-Eins und seinem Spielwitz kann er für besondere Momente auf dem Platz sorgen“, beschrieb Munack die Fähigkeiten der Nachwuchshoffnung.

Im Nachwuchsbereich kam Güther bisher achtmal für die U17 zum Einsatz und lieferte dabei fünf Tore sowie zwei Vorlagen. Zudem spielte er siebenmal für die U19. Jetzt folgte der Sprung ins Training der Profis.