FC Bayern: Hamann empfiehlt den Bayern einen BVB-Star

Mette Bech 09.03.2026 • 23:35 Uhr Dietmar Hamann empfiehlt dem FC Bayern eine Verpflichtung von Felix Nmecha. Der TV-Experte kann sich ein bestimmten Duo im bayerischen Zentrum gut vorstellen.

Dietmar Hamann hat dem FC Bayern München eine spannende Personalie vorgeschlagen – und das aus den Reihen eines direkten Rivalen.

„Was den Münchnern fehlt, ist ein Spieler wie Dortmunds Felix Nmecha“, schrieb er in einer kicker-Kolumne.

Hamann ist der Ansicht, dass der FC Bayern ein neues Duo im Mittelfeld benötigen würde. Die aktuelle Konstellation mit Kapitän Joshua Kimmich und Leon Goretzka stößt bei dem ehemaligen Nationalspieler auf wenig Begeisterung.

„Als Mittelfeld-Pärchen sind sie in den vergangenen acht Jahren nie über das Viertelfinale (der Champions League, d. Red.) rausgekommen“, erläuterte Hamann in seinem Beitrag.

Hamann sieht Nmecha im Bayern-Zentrum

Sollte Nmecha eines Tages beim FC Bayern landen, würde er mit Aleksandar Pavlovic ein starkes Duo auf der Doppel-Sechs bilden, so Hamann weiter. „Mich würde es nicht wundern, wenn die FCB-Bosse bereits ihre Fühler nach ihm ausgestreckt haben.“

Der TV-Experte merkte an, dass es ihn auch ein Stück weit überrasche, warum Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht auf das Duo Nmecha/Pavlovic im DFB-Zentrum setzen würde. „Für mich wären die beiden nicht nur ein würdiges DFB-, sondern auch ein adäquates Bayern-Mittelfeld, mit dem eine Mannschaft Titel gewinnen kann.“