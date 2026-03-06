Toptalent entscheidet sich wohl für Bayern

Philipp Heinemann 06.03.2026 • 17:02 Uhr Der FC Bayern schlägt offenbar auf dem Transfermarkt zu und schnappt sich ein Talent aus Salzburg.

Der FC Bayern hat offenbar den Nachwuchsspieler Matteo Maric verpflichtet. Wie Sky und die Bild-Zeitung übereinstimmend berichten, kommt der 16-jährige Österreicher im Sommer von Red Bull Salzburg nach München.

Offiziell verkündet ist der Transfer bisher nicht, Maric wurde aber bereits an der Säbener Straße gesichtet. Zusammen mit Familie und Beratern kam er offensichtlich zur Vertragsunterschrift ans Trainingsgelände der Münchner.

Neuer Bayern-Youngster im Nachwuchs eingeplant

Bei Maric handelt es sich um einen zentralen Mittelfeldspieler, in seiner österreichischen Heimat gilt er als großes Talent. In Salzburg – er lief dort in der U18 auf – wollte man den Youngster wohl gerne halten, aber eine Vertragsverlängerung kam nicht zustande.

Bei den Bayern soll Maric zunächst für die U17 eingeplant sein und ins Internat am Jugend-Campus einziehen. Sein neuer Klub muss vermutlich eine Ausbildungsentschädigung für ihn bezahlen.