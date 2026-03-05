FC Bayern: "Immer gute Schritte" - Kompany wird bei Karl deutlich

SPORT1 05.03.2026 • 18:47 Uhr Bayern-Youngster Lennart Karl saß zuletzt häufiger auf der Bank. Vor dem Spiel gegen Gladbach äußert sich Trainer Kompany zu der Personalie.

Nach einer Hochphase war es beim FC Bayern im Hinblick auf Youngster Lennart Karl zuletzt ruhiger. Vor dem Heimspiel am Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbach (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) hat Cheftrainer Vincent Kompany zu der Entwicklung des 18-Jährigen Stellung bezogen.

„Ich war sehr transparent über Lenny, wie wir ihn sehen, wie er das gemacht hat. Sein letztes Spiel gegen Bremen war sehr gut. Nicht nur offensiv, auch defensiv sehr überzeugend“, lobte der Coach.

Der Belgier fuhr fort: „Er hatte eine Phase, in der nicht alles in die lange Ecke reingegangen ist – das passiert. Aber da sind wir 100 Prozent ruhig geblieben. Die Medien sprachen über Messi, wir über seinen Karriereaufbau, Ruhigbleiben und die Unterstützung, wenn seine Leistung mal weniger auffällt.“

FC Bayern: Volle Unterstützung für Karl

Und weiter: „Jetzt hat er alles gemacht, was man von einem jungen Spieler erwarten muss, der beim FC Bayern aufwächst. Wir werden ihn und seine Entwicklung weiter unterstützen. Wenn er irgendwann – morgen oder in den nächsten Wochen – wieder anfängt, dann machen wir das mit vollem Vertrauen, weil er immer gute Schritte macht.“

Mitte Februar stand Karl beim 3:0-Sieg gegen Bremen über die volle Distanz auf dem Platz und steuerte eine Vorlage bei. In den beiden darauffolgenden Partien musste er allerdings wieder auf der Bank der Münchner Platz nehmen.