FC Bayern: Jackson ersetzt Kane - Neuer zurück

Bayern-Trainer Vincent Kompany setzt im Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr/Sky) auf Nicolas Jackson als Ersatz für den verletzten Harry Kane. Der Senegalese steht erstmals seit Anfang Dezember in einem Liga-Spiel in der Münchner Startelf, nachdem Kane wegen eines Schlags auf die Wade erstmals in dieser Saison im Kader des Fußball-Rekordmeisters fehlt.