Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

FC Bayern: Jackson ersetzt Kane - Neuer zurück

FC Bayern: Jackson ersetzt Kane - Neuer zurück

Der Senegalese steht erstmals seit Anfang Dezember in einem Liga-Spiel in der Münchner Startelf.
Bayern-Stürmer Nicolas Jackson
Bayern-Stürmer Nicolas Jackson
© IMAGO/osnapix/SID/Marcus Hirnschal
SID
Der Senegalese steht erstmals seit Anfang Dezember in einem Liga-Spiel in der Münchner Startelf.

Bayern-Trainer Vincent Kompany setzt im Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr/Sky) auf Nicolas Jackson als Ersatz für den verletzten Harry Kane. Der Senegalese steht erstmals seit Anfang Dezember in einem Liga-Spiel in der Münchner Startelf, nachdem Kane wegen eines Schlags auf die Wade erstmals in dieser Saison im Kader des Fußball-Rekordmeisters fehlt.

Vier Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo (Dienstag, 21.00 Uhr) nimmt Kompany sieben Änderungen an seiner Startelf vor. Neben Jackson beginnen im Vergleich zum 3:2-Sieg im Klassiker bei Borussia Dortmund Min-Jae Kim, Tom Bischof, Leon Goretzka, Lennart Karl und Jamal Musiala. Zudem steht Kapitän Manuel Neuer nach seinem Muskelfaserriss wieder im Tor, er ersetzt Jonas Urbig.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite