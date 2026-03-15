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FC Bayern: Juwel Wisdom Mike muss operiert werden

Bayern-Juwel muss operiert werden

Der FC Bayern München muss auf Nachwuchstalent Wisdom Mike verzichten. Der 17-Jährige muss sich einer Operation unterziehen, ein Saison-Aus droht.
Der FC Bayern hat die Verträge der U17-Juniorennationalspieler Lennart Karl und Wisdom Mike verlängert.
Maximilian Huber
Der FC Bayern München muss auf Nachwuchstalent Wisdom Mike verzichten. Der 17-Jährige muss sich einer Operation unterziehen, ein Saison-Aus droht.

Nachwuchstalent Wisdom Mike wird dem FC Bayern München in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Wie der deutsche Rekordmeister am Sonntagmorgen bekanntgab, zog sich der 17-Jährige im Training eine Muskelverletzung an der linken Hüfte zu und muss sich einem operativen Eingriff unterziehen. Der Offensivspieler wird für einen noch unbestimmten Zeitraum ausfallen, das Saison-Aus droht.

Der gebürtige Münchner sammelte bislang fünf Pflichtspiel-Einsätze für den FC Bayern, beim 4:0-Sieg gegen Club Brügge debütierte Mike in der Champions League.

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