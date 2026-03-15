FC Bayern: Juwel Wisdom Mike muss operiert werden

Maximilian Huber 15.03.2026 • 09:44 Uhr Der FC Bayern München muss auf Nachwuchstalent Wisdom Mike verzichten. Der 17-Jährige muss sich einer Operation unterziehen, ein Saison-Aus droht.

Nachwuchstalent Wisdom Mike wird dem FC Bayern München in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Wie der deutsche Rekordmeister am Sonntagmorgen bekanntgab, zog sich der 17-Jährige im Training eine Muskelverletzung an der linken Hüfte zu und muss sich einem operativen Eingriff unterziehen. Der Offensivspieler wird für einen noch unbestimmten Zeitraum ausfallen, das Saison-Aus droht.