FC Bayern: Nationalspielerin fällt erneut aus

Abwehrspielerin Katharina Naschenweng bleibt vom Verletzungspech verfolgt. In den kommenden Wochen muss die Bayern-Spielerin einmal mehr pausieren.

Die Fußballerinnen von Bayern München müssen in den kommenden wichtigen Partien erneut auf Abwehrspielerin Katharina Naschenweng verzichten. Laut Klubangaben erlitt die Österreicherin beim Einsatz für ihr Nationalteam im WM-Qualifikationsspiel gegen Slowenien (0:1) eine Kapselbandverletzung. Naschenweng müsse „mehrere Wochen“ pausieren, teilte der Double-Gewinner am Dienstag mit.

Erst Ende des vergangenen Jahres hatte die 28-Jährige eine Außenband-Teilruptur am linken Fuß erlitten und war ebenfalls wochenlang ausgefallen. Zuvor hatte sich Naschenweng nach einer Kreuzbandoperation mit großer Entschlossenheit zurückgekämpft und am 2. Spieltag der laufenden Saison ihr Comeback gefeiert.