FC Bayern: Neuer fällt erneut aus

SID 07.03.2026 • 14:07 Uhr Der Kapitän zog sich in der Partie gegen Borussia Mönchengladbach erneut einen "kleinen Muskelfaserriss" zu.

Fußball-Rekordmeister Bayern München muss erneut auf Manuel Neuer verzichten. Wie der Verein am Samstag mitteilte, erlitt der Torhüter beim 4:1 (2:0) gegen Borussia Mönchengladbach einen „kleinen Muskelfaserriss“ in der linken Wade. Neuer hatte gegen Gladbach nach drei Wochen Pause sein Comeback gegeben, nachdem er sich auch im Spiel gegen Weder Bremen Mitte Februar einen Faserriss an derselben Stelle zugezogen hatte. Der Kapitän falle „zunächst“ aus, hieß es in der kurzen Mitteilung der Münchner.