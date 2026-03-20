Neuer-Zukunft: "Bauchgefühl" entscheidet

SID 20.03.2026 • 10:33 Uhr Macht Manuel Neuer weiter - oder hört er auf? Christoph Freund verrät den Stand.

Weiter oder Schluss? Kapitän Manuel Neuer vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München will die wichtige Zukunftsfrage rund um seinen 40. Geburtstag am Freitag kommender Woche beantworten. Worauf es dann ankommt?

„Er hört in seinen Körper rein. Ob er das Gefühl hat, noch ein Jahr auf diesem Niveau spielen zu können. Wichtig ist, was sein Bauchgefühl sagt“, erklärte der Münchner Sportdirektor Christoph Freund am Freitag.

„Es gibt immer wieder Gespräche mit Manu, wir wissen wie er denkt, wie er fühlt“, führte der Österreicher aus und ergänzte: „Er wird dann auf uns zukommen.“ Wann? Neuer wolle wohl noch abwarten, „was der April und Anfang Mai bringt, wenn er wieder im Tor steht, wie er sich dann fühlt, auch in englischen Runden. Dann werden wir gemeinsam Gespräche führen und die Richtung sehen, in die es gehen soll.“

Mit dann 40 noch im Tor zu stehen ist aus Sicht von Trainer Vincent Kompany durchaus möglich. „40 ist jung“, sagte der Coach schmunzelnd – er feiert selbst am 10. April diesen runden Geburtstag. Seine Knie hätten damals „anders entschieden“, mental wäre er durchaus in der Lage gewesen, selbst so lange zu spielen.

„Hunger ist das wichtigste Wort. Manu hat sich von einer ganz großen Verletzung zurückgekämpft, das war schon beeindruckend. Diese Saison war er in einer unglaublichen Form. Das man das immer wieder bringt – das ist eine mentale Sache“, sagte Kompany.