Kurzfristiger Ausfall beim FC Bayern

SID 21.03.2026 • 14:49 Uhr Der FC Bayern muss gegen Union Berlin ohne einen Mittelfeldspieler auskommen.

Fußball-Rekordmeister Bayern München muss im Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin auf Aleksandar Pavlovic verzichten. Wie die Münchner vor dem Anpfiff (15.30 Uhr im LIVETICKER) mitteilten, stehe der Nationalspieler wegen Hüftbeschwerden nicht zur Verfügung.

Pavlovic war unter der Woche gegen Atalanta Bergamo (4:1) angeschlagen ausgewechselt worden, Trainer Vincent Kompany hatte am Freitag jedoch noch betont, Pavlovic stünde für die Partie gegen Union bereit.

FC Bayern: Goretzka rückt für Pavlovic in die Startelf

Anstelle des 21-Jährigen startet Leon Goretzka im zentralen Mittelfeld neben Kapitän Joshua Kimmich.