FC Bayern verkündet Abschied von Guerreiro

SID 30.03.2026 • 17:18 Uhr Guerreiro ist für die Bayern als Allrounder wertvoll. Allein in dieser Saison kam er auf 13 Liga-Einsätze.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München verabschiedet sich am Saisonende nach drei Jahren von Raphaël Guerreiro. Der auslaufende Vertrag des portugiesischen Nationalspielers werde nicht verlängert, teilten die Bayern am Montag mit.

Guerreiro (32) war im Sommer 2023 ablösefrei von Borussia Dortmund nach München gewechselt, er kam dort bislang auf einen Meistertitel und insgesamt 89 Pflichtspiele. „Wir möchten uns bei ihm herzlich für die gemeinsame Zeit bedanken: Auf Raphaël war auf dem Platz immer Verlass, zudem bereichern Charaktere wie er jede Kabine“, sagte Sportvorstand Max Eberl. „Die Gespräche mit ihm waren gut, vertrauens- und verständnisvoll. Jetzt konzentrieren wir uns mit ihm zusammen auf unsere Ziele bis zum Sommer – gemeinsam wollen wir noch einiges erreichen.“