FC Bayern legt Einspruch gegen Díaz-Sperre ein

SID 15.03.2026 • 14:46 Uhr Luis Díaz sieht in Leverkusen Gelb-Rot, selbst der Schiedsrichter spricht von einem Fehler.

Der FC Bayern legt beim Sportgericht der Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Einspruch gegen die Sperre von Angreifer Luiz Díaz ein. Das bestätigte der Klub auf Anfrage von Sky.

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen richtete darüber hinaus in einem Interview mit dem Sender einen Appell an die Schiedsrichter, von denen sich die Münchener beim 1:1 (0:1) bei Bayer Leverkusen zum wiederholten Mal benachteiligt fühlten.

Dingert sieht Fehler ein

Schiedsrichter Christian Dingert hatte seine Gelb-Rote Karte für Díaz wegen einer vermeintlichen Schwalbe im Leverkusener Strafraum (84.) nach dem Spiel als Fehler bezeichnet. „Wenn ich jetzt die Bilder sehe, ist es kein Elfmeter. Gelb-Rot ist sehr hart, das würde ich jetzt nicht mehr so geben“, sagte er bei Sky. Dass Dingert seinen Fehler eingestehe, „ist ehrenwert, aber das alleine hilft uns nicht“, sagte Dreesen.