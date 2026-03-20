Fischer sieht keine Gefahr: "Mannschaft ist sehr bodenständig"

SID 20.03.2026 • 14:31 Uhr Nach dem historischen Weiterkommen in der Conference League ist Mainz nun wieder im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gefordert.

Nach dem historischen Europapokalabend in der Conference League sieht Trainer Urs Fischer vom FSV Mainz 05 keinen Anlass, die Euphoriebremse treten zu müssen: „Ich glaube, dass die Jungs im Kopf haben, dass die nächste Aufgabe die wichtigste ist“, sagte der Schweizer vor dem Rhein-Main-Derby in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Eintracht Frankfurt und fügte an: „Die Mannschaft ist sehr bodenständig.“

Nach dem ersten Einzug in ein Europapokal-Viertelfinale der Vereinsgeschichte, das am Donnerstag durch das 2:0 über Sigma Olmütz klargemacht wurde, erhofft sich Fischer aber auch einen Schub für das Selbstbewusstsein seiner Profis: „Siege tun gut“, betonte der 60-Jährige, auch gegen Frankfurt sei es wichtig, „mit einem gewissen Selbstvertrauen“ ins Spiel zu gehen.