Fohlen-Kapitän Reitz ein Spiel gesperrt

Sperre für Gladbach-Kapitän fix

Rocco Reitz muss am Freitag gegen den FC St. Pauli zuschauen.
Kapitän Rocco Reitz vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ist nach seiner Roten Karte im Punktspiel am Freitag bei Bayern München für ein Spiel gesperrt worden. Das Sportgericht sah in seinem bereits rechtskräftigen Urteil den Tatbestand der Notbremse als erwiesen an.

Reitz, der in München zehn Minuten nach der Pause vom Platz gestellt wurde, fehlt seinem Team durch die Sperre am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen den FC St. Pauli. Im anschließenden Derby am 21. März (Samstag/15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln steht der 23-Jährige den Borussen wieder zur Verfügung.

