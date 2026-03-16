Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Saisonaus! Verletzungsschock bei Werder Bremen

Saisonaus: Schock für Werder Bremen

Julian Malatini fällt bis zum Saisonende aus. Die Sorgen von Bremens Trainer Daniel Thioune vergrößern sich.
Paul Nebel erzielt beim Auswärtsspiel des FSV Mainz 05 bei Werder Bremen das frühe Führungstor durch einen Flugkopfball. Sein Trainer, Urs Fischer, ist hellauf begeistert.
SID
Julian Malatini fällt bis zum Saisonende aus. Die Sorgen von Bremens Trainer Daniel Thioune vergrößern sich.

Werder Bremen muss im Saisonendspurt der Bundesliga ohne Innenverteidiger Julian Malatini um den Klassenerhalt kämpfen.

Wie der abstiegsbedrohte Tabellen-15. am Montag bekanntgab, zog sich Malatini bei der Niederlage im Kellerduell gegen den FSV Mainz 05 (0:2) am Sonntag einen Riss der Syndesmose im linken Sprunggelenk zu, der für ihn das Saisonaus bedeutet. Das habe eine MRT-Untersuchung ergeben.

Werder Bremen muss auf Malatini verzichten: „Ganz bitter“

„Das ist nicht nur für Werder, sondern auch vor allem für Julian persönlich ganz bitter“, sagte Werder-Trainer Daniel Thioune: „Er war gerade wirklich gut drin.“

Malatini hatte sich gegen Mainz zu Beginn der zweiten Hälfte bei einer Abwehraktion verletzt und musste in der 55. Minute ausgewechselt werden. Für ihn kam Mick Schmetgens ins Spiel und damit zu seinem Bundesligadebüt.

Für Malatini war der Startelfeinsatz gegen Mainz der vierte in den vergangenen acht Partien, nachdem er in der Hinrunde auch verletzungsbedingt nur in drei Spielen auf dem Platz gestanden hatte. Insgesamt absolvierte der 24 Jahre alte Argentinier in der laufenden Saison elf Pflichtspiele für Werder.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite