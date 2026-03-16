Saisonaus! Verletzungsschock bei Werder Bremen

SID 16.03.2026 • 18:18 Uhr Julian Malatini fällt bis zum Saisonende aus. Die Sorgen von Bremens Trainer Daniel Thioune vergrößern sich.

Werder Bremen muss im Saisonendspurt der Bundesliga ohne Innenverteidiger Julian Malatini um den Klassenerhalt kämpfen.

Wie der abstiegsbedrohte Tabellen-15. am Montag bekanntgab, zog sich Malatini bei der Niederlage im Kellerduell gegen den FSV Mainz 05 (0:2) am Sonntag einen Riss der Syndesmose im linken Sprunggelenk zu, der für ihn das Saisonaus bedeutet. Das habe eine MRT-Untersuchung ergeben.

Werder Bremen muss auf Malatini verzichten: „Ganz bitter“

„Das ist nicht nur für Werder, sondern auch vor allem für Julian persönlich ganz bitter“, sagte Werder-Trainer Daniel Thioune: „Er war gerade wirklich gut drin.“

Malatini hatte sich gegen Mainz zu Beginn der zweiten Hälfte bei einer Abwehraktion verletzt und musste in der 55. Minute ausgewechselt werden. Für ihn kam Mick Schmetgens ins Spiel und damit zu seinem Bundesligadebüt.