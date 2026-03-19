Hecking sieht „Stimmungsumschwung“ in Wolfsburg

SID 19.03.2026 • 12:49 Uhr Der VfL Wolfsburg braucht gegen Werder Bremen dringend drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Trainer Dieter Hecking hat knapp zwei Wochen nach dem Beginn seiner Rettermission beim VfL Wolfsburg einen „Stimmungsumschwung“ ausgemacht und blickt mit Zuversicht auf den Abstiegsgipfel der Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Es werde in der Kabine wieder gelacht, „der DJ hat sein Programm, das wieder ein bisschen lauter gefahren wird. Das sind alles kleine Zeichen, wo ich merke, dass wir schon ein bisschen was bewegt haben“, sagte Hecking am Donnerstag: „Idealerweise folgt jetzt noch ein Sieg. Ich glaube, dann hat man die Köpfe wieder frei.“

Hecking, der die Nachfolge des entlassenen Daniel Bauer angetreten hat, soll Wolfsburg vor dem Abstieg in die 2. Liga bewahren. Bei seinem Comeback als Wölfe-Coach hatte es am vergangenen Wochenende ein 1:1 beim Champions-League-Aspiranten TSG Hoffenheim gegeben. Wolfsburg ist dennoch mit nur 21 Punkten Tabellen-17., der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt drei Zähler.

„Druck gehört in der Situation dazu, den können wir auch nicht wegreden, der ist da“, sagte Hecking. Er habe jedoch „Vertrauen in die Jungs und den Spielplan, den wir uns vornehmen.“ Auch Werder (25 Punkte) befindet sich in akuter Abstiegsgefahr.

Gegen Bremen setzt Hecking auch auf die Unterstützung der Fans. Diese hatten beim letzten Heimspiel gegen den Hamburger SV (1:2) ihren Unmut deutlich gemacht, warfen dabei auch Pyrofackeln auf den Rasen und zündeten Raketen.