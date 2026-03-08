"Beschissene Situation": Heidenheim taumelt weiter

SID 08.03.2026 • 05:46 Uhr Nach zwölf Partien ohne Sieg in Folge und nur 14 gesammelten Punkten wirkt der Abstieg des FCH immer mehr unausweichlich.

Frank Schmidt wirkte ratlos. „Ich bin seit 18,5 Jahren Trainer. Es ist echt eine beschissene Situation, so erfolglos zu sein“, sagte der Trainer des 1. FC Heidenheim nach dem nächsten Tiefschlag im Abstiegskampf der Bundesliga.

Beim 2:4 (0:2) gegen die TSG Hoffenheim war der Tabellenletzte schon zum zwölften Mal in Folge sieglos geblieben, mit nur 14 Punkten wirkt der Abstieg neun Spieltage vor Saisonende unausweichlich.

„Wir liegen am Boden, sind Tabellenletzter, sind abgeschlagen“, sagte Schmidt bei DAZN.

Man werde nun versuchen „jedes Spiel für uns als einzelnes zu sehen, unabhängig von der Tabelle. Man hat gesehen, dass es der Mannschaft nicht gut tut und ihr auch die Erfahrung fehlt, mit so einer Situation umzugehen.“

Schmidt: „Zeigt, dass unser Verein ein anderer Verein ist“

Immerhin die Reaktion der Anhänger sei laut Schmidt positiv hervorzuheben.