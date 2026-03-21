Furioser Auftakt im 100. Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach: In einer stürmischen Anfangsphase fielen die Tore wie reife Früchte. Nach sieben Minuten stand es bereits 2:1 für Köln (JETZT im LIVETICKER).
Historischer Auftakt im 100. Derby
Zugleich ein historischer Start, denn nie zuvor standen in der Bundesliga zwischen diesen beiden Teams so früh drei Tore auf der Anzeigetafel. Zuvor war es maximal ein Tor nach sieben Minuten.
Außerdem war der Torreigen nach sieben Minuten das geteilt früheste 2:1 in der Bundesliga-Geschichte – nach Bayern gegen Gladbach im Mai 2013 und Bremen gegen Hannover im August 1985.
Bundesliga: Köln und Mönchengladbach mit historischem Derby-Auftakt
Jens Castrop traf in einem wilden Spiel nach nicht mal 30 Sekunden für die Gäste, als er frei vor Keeper Marvin Schwäbe die Nerven behielt.
Köln schüttelte sich jedoch nur kurz und drehte das Duell dank der Tore von Said El Mala (4.) und Ragnar Ache (7.) in Rekordzeit.
Aber auch Gladbach war alles andere als geschockt und kam durch Philipp Sander nach 21 Minuten zum 2:2-Ausgleich.
Der frühere Kölner Marcel Risse zeigte sich in der Pause bei Sky voll geflasht von dieser Partie: „Wen das heute nicht packt, in welchem Spiel sonst? Es war schon vor Anpfiff eine enorm krasse Atmosphäre, und das nimmst du dann als Spieler auch mit auf den Platz.“