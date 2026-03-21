Historischer Auftakt im 100. Derby

Justin Schroll 21.03.2026 • 16:41 Uhr Im 100. Derby spielen der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach von Anfang an mit offenem Visier und sorgen für einen historischen Auftakt.

Furioser Auftakt im 100. Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach: In einer stürmischen Anfangsphase fielen die Tore wie reife Früchte. Nach sieben Minuten stand es bereits 2:1 für Köln (JETZT im LIVETICKER).

Zugleich ein historischer Start, denn nie zuvor standen in der Bundesliga zwischen diesen beiden Teams so früh drei Tore auf der Anzeigetafel. Zuvor war es maximal ein Tor nach sieben Minuten.

Außerdem war der Torreigen nach sieben Minuten das geteilt früheste 2:1 in der Bundesliga-Geschichte – nach Bayern gegen Gladbach im Mai 2013 und Bremen gegen Hannover im August 1985.

Bundesliga: Köln und Mönchengladbach mit historischem Derby-Auftakt

Jens Castrop traf in einem wilden Spiel nach nicht mal 30 Sekunden für die Gäste, als er frei vor Keeper Marvin Schwäbe die Nerven behielt.

Köln schüttelte sich jedoch nur kurz und drehte das Duell dank der Tore von Said El Mala (4.) und Ragnar Ache (7.) in Rekordzeit.

Aber auch Gladbach war alles andere als geschockt und kam durch Philipp Sander nach 21 Minuten zum 2:2-Ausgleich.