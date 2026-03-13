Hjulmand lässt Rotation offen

SID 13.03.2026 • 14:15 Uhr Der Trainer von Bayer Leverkusen gibt sich angriffslustig vor den Duellen mit Bayern München und dem FC Arsenal.

Priorität Bundesliga? Schwerpunkt Champions League? Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand lässt sich bezüglich seiner Personalplanungen für die anstehenden Herausforderungen gehen Bayern München und den FC Arsenal nicht in die Karten schauen. „Ich habe natürlich einen Plan“, sagte der Däne am Freitag, ließ aber offen, ob er stärker rotieren wird.

„Das sehen wir morgen“, sagte der 53-Jährige, der im Bundesliga-Topspiel gegen den unangefochtenen Tabellenführer aus München Punkte braucht. Bayer läuft seinem Minimalziel Platz vier aktuell hinterher. Andererseits brauchen seine Spitzenkräfte am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) auch die nötige Frische, um nach dem 1:1 im Hinspiel dem englischen Tabellenführer Arsenal im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse erneut die Stirn zu bieten.