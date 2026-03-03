Hjulmand spürt keinen Druck: "Denke nie darüber nach"

SID 03.03.2026 • 14:06 Uhr Bayer Leverkusen steht in Hamburg unter Zugzwang. Trainer Kasper Hjulmand sucht nach Lösungen.

Kasper Hjulmand musste lachen. Ob er angesichts der Negativspirale mit Bayer Leverkusen Druck verspüre? „Das geht ja schnell. Ich denke nicht darüber nach. Ich denke nie darüber nach. Ich bin nicht hier, um einen Job zu haben“, sagte der Trainer des deutschen Vizemeisters vor dem Bundesliga-Nachholspiel beim Hamburger SV am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky): „Ich bin hier, um mein Bestes für das Team zu geben.“

Die Rheinländer stehen nach drei Pflichtspielen in Folge ohne Sieg unter Zugzwang, der Rückstand auf Champions-League-Rang vier beträgt sechs Punkte. Die Mannschaft von Hjulmand präsentierte sich zuletzt äußerst lethargisch und ideenlos - Sorgen bereitet das dem Dänen jedoch nicht. „Wir sind nicht so weit weg, wie wir denken“, betonte Hjulmand.