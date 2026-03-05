Newsticker
Bundesliga: Verletzung bei HSV-Profi

HSV vorerst ohne Jatta

Bakery Jatta (unten) wird dem HSV einige Wochen fehlen
© IMAGO/SID/Philipp Szyza
SID
Bakery Jatta wird dem HSV vorerst nicht zur Verfügung stehen.

Der Hamburger SV muss im Kampf um den Klassenerhalt „einige Wochen“ auf Offensiv-Allrounder Bakery Jatta (27) verzichten. Der Gambier hat sich im Nachholspiel gegen Bayer Leverkusen (0:1) „eine Verletzung im linken hinteren Oberschenkel“ zugezogen, wie der Tabellenelfte am Donnerstag mitteilte.

Nach Problemen zum Saisonstart hatte sich Jatta zuletzt wieder als Stammspieler beim HSV etabliert, gegen Leverkusen musste er nach 29 Minuten ausgewechselt werden.

