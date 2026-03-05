Bundesliga: Verletzung bei HSV-Profi

SID 05.03.2026 • 14:53 Uhr Bakery Jatta wird dem HSV vorerst nicht zur Verfügung stehen.

Der Hamburger SV muss im Kampf um den Klassenerhalt „einige Wochen“ auf Offensiv-Allrounder Bakery Jatta (27) verzichten. Der Gambier hat sich im Nachholspiel gegen Bayer Leverkusen (0:1) „eine Verletzung im linken hinteren Oberschenkel“ zugezogen, wie der Tabellenelfte am Donnerstag mitteilte.