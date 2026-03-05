Bundesliga: Verletzung bei HSV-Profi

Der Hamburger SV muss im Kampf um den Klassenerhalt „einige Wochen“ auf Offensiv-Allrounder Bakery Jatta (27) verzichten. Der Gambier hat sich im Nachholspiel gegen Bayer Leverkusen (0:1) „eine Verletzung im linken hinteren Oberschenkel“ zugezogen, wie der Tabellenelfte am Donnerstag mitteilte.
HSV vorerst ohne Jatta
© IMAGO/SID/Philipp Szyza
Nach Problemen zum Saisonstart hatte sich Jatta zuletzt wieder als Stammspieler beim HSV etabliert, gegen Leverkusen musste er nach 29 Minuten ausgewechselt werden.