HSV-Leistungsträger fällt weiter aus

SID 02.03.2026 • 17:28 Uhr Die Norddeutschen müssen ohne einen ihren Vize-Kapitän auskommen.

Bundesligist Hamburger SV muss vorerst auf Defensivspieler Nicolas Capaldo verzichten.

Wie die Norddeutschen am Montag mitteilten, werde der 27-Jährige wegen einer Verletzung der Bauchmuskulatur „wenige Wochen“ fehlen.

Die Blessur hatte sich der Vize-Kapitän am Sonntagabend im Heimspiel gegen RB Leipzig (1:2) zugezogen, bereits nach 20 Minuten wurde er von Warmed Omari ersetzt.