Bundesligist Hamburger SV muss vorerst auf Defensivspieler Nicolas Capaldo verzichten.
HSV-Leistungsträger fällt weiter aus
Die Norddeutschen müssen ohne einen ihren Vize-Kapitän auskommen.
Wie die Norddeutschen am Montag mitteilten, werde der 27-Jährige wegen einer Verletzung der Bauchmuskulatur „wenige Wochen“ fehlen.
Die Blessur hatte sich der Vize-Kapitän am Sonntagabend im Heimspiel gegen RB Leipzig (1:2) zugezogen, bereits nach 20 Minuten wurde er von Warmed Omari ersetzt.
Im Saisonverlauf stand Capaldo bei 19 seiner 20 Bundesliga-Einsätze in der Hamburger Startelf. Das Team von Merlin Polzin trifft am Mittwoch (20.30 Uhr) in einem Nachholspiel auf Bayer Leverkusen, ehe es am Samstag (15.30 Uhr) zum VfL Wolfsburg geht.