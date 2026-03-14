In Unterzahl: Bayern erkämpft Punkt in Leverkusen

SID 14.03.2026 • 17:31 Uhr Die Münchner zeigen eine starke zweite Halbzeit - und vermeiden die erste Auswärtspleite.

Der FC Bayern hat in der Fußball-Bundesliga dank großer Moral die erste Auswärtsniederlage abgewendet und Bayer Leverkusen im engen Kampf um die Champions-League-Plätze einen Dämpfer verpasst. Die Münchner erkämpften sich beim starken Vizemeister in Unterzahl ein 1:1 (0:1) und haben mit neun Punkten weiter einen komfortablen Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund.

Luis Díaz (69.) erzielte den Ausgleich für den Rekordmeister, der nach einer Roten Karte gegen Nicolas Jackson (42.) lange in Unterzahl spielte - auch Díaz sah noch Gelb-Rot (84.). Aleix García (6.) hatte Bayer früh in Führung gebracht. Die Werkself verpasste Big Points im Rennen um Platz vier und muss sich schnell wieder aufrappeln: Nach dem 1:1 am vergangenen Mittwoch kämpft Bayer am Dienstag im Achtelfinal-Rückspiel beim FC Arsenal um das erste Champions-League-Viertelfinale seit 24 Jahren.

Die Bayern können angesichts eines 6:1-Polsters völlig entspannt in das Rückspiel gegen Atalanta Bergamo gehen - und vermieden einen Stimmungsdämpfer. Dennoch: Der Rekordmeister gewann keines der letzten vier Ligaspiele bei Bayer. Am 22. April gastieren die Bayern im Halbfinale des DFB-Pokals erneut in der BayArena.

Bei den Münchnern kam Torhüter Sven Ulreich nach den Ausfällen von Manuel Neuer (Muskelfaserriss) und Jonas Urbig (Gehirnerschütterung) zu seinem ersten Einsatz seit dem 21. September 2024. Trainer Vincent Kompany sprach ihm „volles Vertrauen“ aus. Der zuletzt angeschlagene Torgarant Harry Kane saß zunächst auf der Bank. Auf der Gegenseite fehlte Leistungsträger Alejandro Grimaldo wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrt.

Ulreich musste früh hinter sich greifen: Der junge Montrell Culbreath (18) klaute Díaz den Ball, der dann über Patrik Schick bei García landete. Der Abschluss des Spaniers flog abgefälscht über den machtlosen Ulreich ins Netz. Bayer blieb in der Anfangsphase bissig, die Bayern fanden kaum ins Spiel. Der Tabellenführer wurde im Spielverlauf jedoch etwas zwingender und kam durch Jackson und Díaz (24.) zu Chancen. Auf der Gegenseite verpasste der auffällige Culbreath nur knapp das 2:0 (30.).

Der vermeintliche Ausgleich von Rückkehrer Jonathan Tah (32.) wurde wegen eines Handspiels aberkannt. Noch vor der Pause schwächten sich die Münchner selbst: Jackson stieg Martin Terrier heftig auf den Knöchel und sah nach Videobeweis die Rote Karte.