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Ist dieser DFB-Kader titelreif? - Frage der Woche im Doppelpass
Ist dieser deutsche Kader titelreif?
Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen letzten Kader vor der WM-Nominierung bekanntgegeben. Doch wäre diese Auswahl auch stark genug für den WM-Titel? Die Frage der Woche im SPORT1-Doppelpass.
SPORT1
21.03.2026 • 23:10 Uhr
Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen letzten Kader vor der WM-Nominierung bekanntgegeben. Doch wäre diese Auswahl auch stark genug für den WM-Titel? Die Frage der Woche im SPORT1-Doppelpass.
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