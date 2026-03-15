Jeong macht den Unterschied: Union schlägt Freiburg

SID 15.03.2026 • 19:57 Uhr Die Hauptstädter verschaffen sich nach schwierigen Wochen Luft im Abstiegskampf.

Steffen Baumgart pustete kräftig durch, der Befreiungsschlag im Breisgau sorgte für kollektive Erleichterung: Der 1. FC Union Berlin hat im Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga einen immens wichtigen Sieg eingefahren. Beim SC Freiburg gewannen die Hauptstädter am Sonntagabend durch ein spätes Tor mit 1:0 (0:0) und bauten den Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 bei nun noch acht ausstehenden Spielen auf komfortable sieben Punkte aus.

Woo-Yeong Jeong (90.+2) bescherte den Eisernen mit seinem Treffer in der Schlussphase den ersten Auswärtserfolg seit Ende Dezember. Der Tabellenachte aus Freiburg musste das Ende einer beeindruckenden Heimserie hinnehmen: Zuvor war das Team von Trainer Julian Schuster im eigenen Stadion 16 mal hintereinander unbesiegt geblieben.

„Ich freue mich einfach sehr über mein Tor“, sagte der Siegtorschütze Jeong bei DAZN, „die drei Punkte waren wichtig für uns. Wir mussten heute gewinnen, hatten ein bisschen Druck. Wir haben alle gemeinsam gearbeitet, gut umgeschaltet. Deswegen ist es einfach verdient.“

Unions Trainer Steffen Baumgart hatte im Vorfeld der Partie angesichts des jüngsten Negativlaufs von einer „gewissen Anspannung“ gesprochen: „Natürlich wissen wir, dass die Ergebnisse nicht gut waren“, sagte er. Seine Startaufstellung änderte er im Vergleich zum 1:4 gegen Bremen auf vier Positionen, unter anderem kam Keeper Matheo Raab aufgrund der Fußprobleme von Frederik Rönnow zu seinem Bundesliga-Debüt.

Die Eisernen konzentrierten sich zu Beginn auf die Defensivarbeit und überließen zumeist dem Sport-Club den Ball. Dieser tat sich auf der Suche nach Lücken jedoch schwer und probierte es vor allem aus der Distanz: Kapitän Maximilian Eggestein (12.) und Cyriaque Irié (15.) zielten aber jeweils zu hoch.

Das Geschehen spielte sich auch mit fortlaufender Spieldauer häufig im Mittelfeld ab, Berlin lauerte auf Umschaltmomente. Die aber konnte Freiburg zumeist schon im Ansatz unterbinden. Höhepunkte blieben in der taktisch geprägten Begegnung bis zum Pausenpfiff rar.