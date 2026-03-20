Kampf um CL-Plätze: Leipzig und Hoffenheim für Hjulmand im Vorteil

SID 20.03.2026 • 11:44 Uhr Bayer Leverkusens Trainer fürchtet, die Zusatzbelastung intensiver englischer Wochen könnte sich als Nachteil erweisen.

Das Spiel bei Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist für Bayer Leverkusen das insgesamt elfte binnen 28 Tagen. Will die Werkself den Kontakt zum Mindestziel Platz vier und der erneuten Qualifikation für die Champions League nicht abreißen lassen, ist ein Sieg Pflicht. „Wir sind in der Position des Jägers. Wir haben noch die Möglichkeit, aber es wird schwierig, ganz klar“, sagte Trainer Kasper Hjulmand am Freitag.

Bei den Konkurrenten RB Leipzig und TSG Hoffenheim hat der Däne einen entscheidenden Vorteil ausgemacht. Denn vor allem die Strapazen der englischen Wochen könnten sich für Bayer als entscheidender Malus erweisen: „Wir hatten zwölf Spiele in der Champions League, und Leipzig hatte das nicht. Auch Hoffenheim hat keine europäischen Spiele in den Beinen und macht das dementsprechend mit hoher Intensität sehr gut.“

Tatsächlich sehnt der Tabellensechste die spielfreie Zeit herbei, die die anstehende Länderspielpause bietet. Hjulmand plant, seine Mannschaft spieltaktisch auf ein neues Level zu hieven: „Es wird eine gute Möglichkeit, mehr Details in unserem Spiel und System zu erarbeiten.“