FC Bayern: So jagt Kane den Lewandowski-Rekord

SID 04.03.2026 • 14:47 Uhr Harry Kane jagt den Torrekord seines Vorgängers – und macht dafür seine ganz eigene Rechnung auf.

Harry Kane rechnet bei seiner Jagd auf den Torrekord der Bundesliga und Robert Lewandowski mit einem engen Rennen. „Ich bin sicher in einer guten Position“, sagte der Superstar des FC Bayern der Bild-Zeitung, ergänzte aber: „Es wird schon schwer, ihn zu schlagen.“

Sein Vorgänger habe in der Rekordsaison 2020/21 mit 41 Treffern „sogar ein paar Spiele verpasst, dafür hat er viele Hattricks erzielt in der Zeit“, meinte Kane und betonte: „Ich denke, die Chancen sind momentan ziemlich ausgeglichen, ob ich es schaffe oder nicht.“

FC Bayern: Kane macht seine ganz eigene Rechnung auf

Dabei macht der Engländer, der bei noch zehn ausstehenden Spielen bei 30 Treffern steht, seine ganz eigene Rechnung auf. „Ich unterteile die Spiele in Etappen. Zum Beispiel von jetzt bis zur Länderspielpause. Da haben wir fünf Spiele. Dann frage ich: Schaffe ich fünf Tore?“

Dann schaue er sich die Gegner an. „Manche sind vielleicht schwerere Spiele, zum Beispiel in der Champions League, und dann gibt es vielleicht Spiele, wo man denkt: Okay, da kann ich auf jeden Fall ein paar Tore machen, wenn man ein paar Heimspiele hat etwa. So breche ich das runter.“

Dabei gehe es ihm allerdings nicht grundsätzlich um Rekorde, sondern darum, „was ich denke, was ich erreichen sollte“. Er versuche „immer, mir Ziele für alle fünf oder sechs Spiele zu setzen“.