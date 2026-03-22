Kehl lobt: „Haben Hamburg an die Wand gespielt“

SID 22.03.2026 • 06:08 Uhr Dortmund liegt erst mit 0:2 zurück - und dreht dann gegen den Hamburger SV mächtig auf. Das imponiert dem Sportdirektor.

Nach der furiosen Aufholjagd gegen den Hamburger SV hat Sportdirektor Sebastian Kehl den Spielern von Borussia Dortmund ein großes Lob ausgesprochen. „Was wir in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, war richtig, richtig stark. Das war ein total verdienter Sieg“, sagte Kehl nach dem 3:2 (0:2) gegen den Aufsteiger. Nach der Pause „haben wir Hamburg an die Wand gespielt“, lobte der Sportdirektor: „Wir hätten noch mehr Tore schießen müssen.“

Im ersten Durchgang hatte der BVB schwach gespielt und lag nach Treffern von Philip Otele (19.) und Albert Sambi Lokonga (38.) zurück. Dann sorgten Ramy Bensebaini mit zwei verwandelten Elfmetern (73., 84.) und Serhou Guirassy (78.) noch für ein versöhnliches Ende. „Das hat den Menschen eine Menge Spaß gemacht“, sagte Kehl: „Wir mussten eine Reaktion zeigen und haben sie gezeigt.“