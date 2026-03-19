"Klare Worte gefunden": Polzin sucht Gespräch mit Glatzel

SID 19.03.2026 • 15:02 Uhr Der Stürmer bemängelt öffentlich seine geringe Einsatzzeit und sorgt damit für Unverständnis im Klub.

HSV-Trainer Merlin Polzin hat nach der öffentlichen Kritik seines Stürmers Robert Glatzel das Gespräch gesucht. „Es war jetzt nicht so, dass wir zusammen saßen und ich ihn jetzt für die nächsten Wochen verbannt habe oder ihm sofort gesagt habe: ‚Jetzt darfst du die nächsten acht Spiele von Anfang an spielen'“, sagte Polzin: „Sondern es war ein offenes, klärendes Gespräch.“

Polzin bestätigte zudem, dass Glatzels Vorstoß im Klub auch „eine Ebene höher“ zum Thema geworden sei. Insgesamt seien „klare Worte“ gefallen. Glatzel hatte via Hamburger Morgenpost öffentlich sein Unverständnis über seine geringen Einsatzzeiten kundgetan.

Erster Austausch bereits Anfang März

Schon nach dem 0:1 gegen Bayer Leverkusen Anfang März sei er in den Austausch mit Polzin gegangen, berichtete Glatzel in dem Artikel. „Warum ich dann auch die nächsten beiden Spiele nur auf der Bank saß, kann ich nicht verstehen“, sagte er unter anderem. Polzin hatte zuletzt dem Winterzugang Damion Downs wiederholt den Vorzug gegeben, der Ex-Kölner wartet aber weiter auf seinen ersten Treffer im HSV-Trikot.