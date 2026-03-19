"Klare Worte gefunden": Polzin sucht Gespräch mit Glatzel

HSV-Trainer Merlin Polzin hat nach der öffentlichen Kritik seines Stürmers Robert Glatzel das Gespräch gesucht. „Es war jetzt nicht so, dass wir zusammen saßen und ich ihn jetzt für die nächsten Wochen verbannt habe oder ihm sofort gesagt habe: ‚Jetzt darfst du die nächsten acht Spiele von Anfang an spielen'“, sagte Polzin: „Sondern es war ein offenes, klärendes Gespräch.“
Polzin sucht Gespräch mit Glatzel
Polzin bestätigte zudem, dass Glatzels Vorstoß im Klub auch „eine Ebene höher“ zum Thema geworden sei. Insgesamt seien „klare Worte“ gefallen. Glatzel hatte via Hamburger Morgenpost öffentlich sein Unverständnis über seine geringen Einsatzzeiten kundgetan.
Erster Austausch bereits Anfang März
Schon nach dem 0:1 gegen Bayer Leverkusen Anfang März sei er in den Austausch mit Polzin gegangen, berichtete Glatzel in dem Artikel. „Warum ich dann auch die nächsten beiden Spiele nur auf der Bank saß, kann ich nicht verstehen“, sagte er unter anderem. Polzin hatte zuletzt dem Winterzugang Damion Downs wiederholt den Vorzug gegeben, der Ex-Kölner wartet aber weiter auf seinen ersten Treffer im HSV-Trikot.
Polzin betonte nun, dass jedem Spieler seine Meinung zustehe. Diese derart in die Öffentlichkeit zu tragen, sei allerdings nicht der richtige Weg und lasse sich nicht mit den Regeln und der Haltung des Vereins in Einklang bringen. Ob Glatzel am Samstagabend (18.30 Uhr im LIVETICKER) im Duell bei Borussia Dortmund zum Kader zählt, ließ er offen.