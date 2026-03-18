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Köln: El Mala fehlt krank im Training

Köln: El Mala fehlt krank im Training

Kurz vor dem Derby gegen Borussia Mönchengladbach vergrößert der 19-Jährige die Personalsorgen von Trainer Lukas Kwasniok.
Am Dienstag war El Mala noch beim Training dabei
Am Dienstag war El Mala noch beim Training dabei
© Imago/SID/Herbert Bucco
SID
Kurz vor dem Derby gegen Borussia Mönchengladbach vergrößert der 19-Jährige die Personalsorgen von Trainer Lukas Kwasniok.

Personalsorgen vor dem Rheinderby beim 1. FC Köln: Said El Mala hat am Mittwoch krankheitsbedingt das Training des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten verpasst. Neben dem Toptorjäger wackeln vor dem richtungsweisenden Duell mit Erzrivale Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auch Nachwuchsstürmer Fynn Schenten (nach Krankheit), Leistungsträger Jakub Kaminski (Schlag auf den Fuß) und Florian Kainz (Schlag auf das Sprunggelenk), die am Vormittag allesamt individuell trainierten.

El Mala ist mit neun Treffern bester Torschütze der Kölner in dieser Saison und hofft auf eine WM-Nominierung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann. Am Dienstag hatte die Bild berichtet, dass sich der 19-Jährige mit Brigthon & Hove Albion auf einen Wechsel in die Premier League geeinigt habe. Die von Fabian Hürzeler trainierten Engländer sollen dem Bericht nach auf einen schnellen Abschluss drängen.

Mit Köln steckt Tempodribbler El Mala im Abstiegskampf, ein Ausfall würde den FC und seinen angezählten Trainer Lukas Kwasniok schwer treffen. Nach einem Leistungstief zu Jahresbeginn zeigte er sich zuletzt verbessert und traf am vergangenen Wochenende beim 1:1 beim Hamburger SV. Der Kölner Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt vor dem 27. Spieltag lediglich einen Punkt, nach dem Derby geht es in die Länderspielpause.

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