Köln: El Mala fehlt krank im Training

SID 18.03.2026 • 11:06 Uhr Kurz vor dem Derby gegen Borussia Mönchengladbach vergrößert der 19-Jährige die Personalsorgen von Trainer Lukas Kwasniok.

Personalsorgen vor dem Rheinderby beim 1. FC Köln: Said El Mala hat am Mittwoch krankheitsbedingt das Training des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten verpasst. Neben dem Toptorjäger wackeln vor dem richtungsweisenden Duell mit Erzrivale Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auch Nachwuchsstürmer Fynn Schenten (nach Krankheit), Leistungsträger Jakub Kaminski (Schlag auf den Fuß) und Florian Kainz (Schlag auf das Sprunggelenk), die am Vormittag allesamt individuell trainierten.

El Mala ist mit neun Treffern bester Torschütze der Kölner in dieser Saison und hofft auf eine WM-Nominierung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann. Am Dienstag hatte die Bild berichtet, dass sich der 19-Jährige mit Brigthon & Hove Albion auf einen Wechsel in die Premier League geeinigt habe. Die von Fabian Hürzeler trainierten Engländer sollen dem Bericht nach auf einen schnellen Abschluss drängen.