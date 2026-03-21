Köln: Kessler lässt Trainerentscheidung offen

SID 21.03.2026 • 18:18 Uhr Lukas Kwasniok droht beim FC nach dem 3:3 gegen Mönchengladbach weiter der Rauswurf.

Trainer Lukas Kwasniok muss beim abstiegsbedrohten 1. FC Köln um seinen Job bangen. Nach dem 3:3 (2:2) im Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach vermied Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler ein klares Bekenntnis, mit dem 44-Jährigen über die Länderspielpause hinaus weiterzumachen.

„Wir müssen das jetzt sachlich und rational analysieren. Wir haben heute eine große Enttäuschung, weil wir nur einen Punkt geholt haben. Die Erwartung war klar drei Punkte“, sagte Kessler nach dem Schlusspfiff bei Sky und kündigte an: „Wir werden uns Gedanken machen, und ich werde auch ganz in Ruhe eine Nacht darüber schlafen.“

Der angezählte Trainer gab sich optimistisch. „Eins spürt man, ich mache das mit Hingabe und Liebe für den Verein und die Mannschaft“, betonte Kwasniok, „das werde ich bis zum Schluss tun. Und ich gehe davon aus, dass Mitte, Ende Mai Schluss sein wird.“