Köln: Sinkiewicz wird Co-Trainer von Wagner

Der kriselnde Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat die Umstrukturierung seines Trainerteams abgeschlossen. Der frühere Profi und Nationalspieler Lukas Sinkiewicz wird Co-Trainer von Interimscoach René Wagner. Das teilte der Klub am Freitag mit. Nach der Entlassung von Lukas Kwasniok war Wagner zumindest vorübergehend zum Cheftrainer befördert worden. Neben Sinkiewicz steht ihm auch Armin Reutershahn als Co-Trainer zur Seite.
Neuer Co-Trainer für Köln
Der frühere Profi soll das Trainerteam mit seiner Erfahrung bereichern.
Von 2004 bis 2007 bei den FC-Profis: Lukas Sinkiewicz
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„Für uns war es wichtig, unser Trainerteam um eine Persönlichkeit zu erweitern, die selbst auf eine erfolgreiche Profikarriere zurückblickt und diese Erfahrung tagtäglich in die Arbeit mit der Mannschaft einbringen kann. Lukas kennt den FC, ist ein guter Typ und damit eine ideale Ergänzung für unser Trainerteam“, sagte Sport‑Geschäftsführer Thomas Kessler, der einst mit Sinkiewicz gemeinsam für Köln aktiv war.
Sinkiewicz (40) durchlief die Kölner Jugend und spielte von 2004 bis 2007 bei den Profis. Nach Stationen bei Bayer Leverkusen, dem FC Augsburg, dem VfL Bochum und Jahn Regensburg begann der dreimalige Nationalspieler 2017 seine Trainerlaufbahn. Nun ist er erstmals im Profibereich tätig.