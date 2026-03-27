Köln: Sinkiewicz wird Co-Trainer von Wagner

SID 27.03.2026 • 11:28 Uhr Der frühere Profi soll das Trainerteam mit seiner Erfahrung bereichern.

Der kriselnde Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat die Umstrukturierung seines Trainerteams abgeschlossen. Der frühere Profi und Nationalspieler Lukas Sinkiewicz wird Co-Trainer von Interimscoach René Wagner. Das teilte der Klub am Freitag mit. Nach der Entlassung von Lukas Kwasniok war Wagner zumindest vorübergehend zum Cheftrainer befördert worden. Neben Sinkiewicz steht ihm auch Armin Reutershahn als Co-Trainer zur Seite.

„Für uns war es wichtig, unser Trainerteam um eine Persönlichkeit zu erweitern, die selbst auf eine erfolgreiche Profikarriere zurückblickt und diese Erfahrung tagtäglich in die Arbeit mit der Mannschaft einbringen kann. Lukas kennt den FC, ist ein guter Typ und damit eine ideale Ergänzung für unser Trainerteam“, sagte Sport‑Geschäftsführer Thomas Kessler, der einst mit Sinkiewicz gemeinsam für Köln aktiv war.