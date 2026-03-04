Irre Schlussphase! HSV verzweifelt und schiebt mächtig Frust

Julius Schamburg 04.03.2026 • 22:35 Uhr Die Werkself zittert sich in Hamburg zum Sieg. Luka Vuskovic verpasst den sichergeglaubten Ausgleich und lässt anschließend seinem Frust freien Lauf.

Spätes Drama zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen! Nach einer irrwitzigen Schlusssequenz samt mehreren Riesenchancen musste sich der HSV der Werkself mit 0:1 (0:0) geschlagen geben.

Christian Kofane (73.) traf für die zuletzt wenig schwungvollen Leverkusener, ehe Luka Vuskovic tief in der Nachspielzeit eine Vielzahl an aussichtsreichen Gelegenheiten vergab (90.+8).

HSV: Vuskovic nach Abpfiff sichtlich frustriert

Der Kroate scheiterte freistehend aus kürzester Distanz an Leverkusens Janis Blaswich und köpfte anschließend einen Abpraller aus zwei Metern an die Latte. Das hätte eigentlich der Ausgleich sein müssen, stattdessen war die bittere Niederlage für den HSV besiegelt.

Entsprechend groß war auch der Frust nach Abpfiff. Vuskovic trat mehrmals gegen den Pfosten, dann gegen ein Werbeschild, ehe er sich seiner Schuhe entledigte und sie Richtung Auswechselbank warf.

Magerkost im Nachholspiel

50 Tage nach dem ursprünglichen Termin - die Partie war aufgrund von Sicherheitsbedenken nach schwerem Frost verschoben worden - boten beide Mannschaften dem Publikum eine insgesamt durchwachsene Partie.

Dabei hatten sich sowohl der HSV als auch die Rheinländer vorgenommen, die Rückschläge vom Wochenende vergessen zu machen. Die zuvor so heimstarken Hanseaten hatten gegen Leipzig ein 1:2 kassiert, Leverkusen war gegen Mainz nicht über ein 1:1 hinausgekommen.

Bayer: Culbreath feiert Startelfdebüt - Schick fällt aus

Die Werkself wurde schnell gefährlich, erst per Kopf durch den 18 Jahre alten Startelfdebütanten Montrell Culbreath (8.). Dann setzte Martin Terrier eine Direktabnahme an den Querbalken (13.).

Die Gäste, die aufgrund muskulärer Probleme auf ihren Torjäger Patrik Schick verzichten mussten, drängten den HSV nun tief in die eigene Hälfte.

Nach einem Foul von HSV-Ersatzkapitän Nicolai Remberg an Ibrahim Maza an der Strafraumgrenze zeigte Schiedsrichter Sören Storks dann auf den Elfmeterpunkt. Doch der VAR schaltete sich ein und korrigierte auf Freistoß, der nichts einbrachte (15.). Danach flachte die Begegnung spürbar ab.

Leverkusen fehlten auch in der zweiten Hälfte wie beim Kopfball von Edmond Tapsoba immer ein paar Zentimeter (54.) zur Führung. Der HSV, der durch Remberg mal einen Konter abschloss (55.), war stark in der Defensive gebunden - und kassierte dann doch den Rückstand.

In der Nachspielzeit hatte Vuskovic dann mehrmals die Gelegenheit seiner Mannschaft einen Punkt zu retten, doch der Ball wollte einfach nicht über die Linie.

