Kölner Simpson-Pusey für zwei Spiele gesperrt

Sperre: Köln-Star verpasst Rheinderby

Der 1. FC Köln hadert nach der knappen Niederlage gegen den BVB mit dem VAR. Lukas Kwasniok will sich aus Selbstschutz eigentlich nicht zum Schiri äußern - und holt dann doch mächtig aus. Dabei wird der Kölner Trainer glatt zum Philosophen.
SID
Jahmai Simpson-Pusey, Abwehrspieler des 1. FC Köln, hatte beim 1:2 gegen Borussia Dortmund die Rote Karte gesehen.

Der 1. FC Köln kann erst nach der Länderspielpause wieder seinen Abwehrspieler Jahmai Simpson-Pusey einsetzen.

Der 20-jährige Engländer, der beim 1:2 am Samstag gegen Borussia Dortmund wegen groben Foulspiels die Rote Karte erhalten hatte, wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt. Damit verpasst er sowohl das Auswärtsspiel am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Hamburger SV als auch das Derby gegen Borussia Mönchengladbach eine Woche später.

