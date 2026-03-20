Kompany über Musiala: "Mache mir überhaupt keine Sorgen"

SID 20.03.2026 • 10:41 Uhr Vincent Kompany erläutert den Plan mit dem angeschlagenen Jamal Musiala und erklärt seine Absprache mit Julian Nagelsmann.

Trainer Vincent Kompany von Bayern München betrachtet die Situation von Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala mit seiner gewohnten Ruhe. „Sorgen mache ich mir überhaupt nicht“, sagte der Belgier am Freitag über den abermals angeschlagenen Regisseur, der nach einem Gespräch zwischen Kompany und Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Länderspiele Ende März geschont wird.

„Das ist ein Prozess, der ein bisschen Zeit braucht“, ergänzte Kompany mit Blick auf die vollständige Genesung Musialas, der sich bei der Klub-WM im Sommer 2025 schwer verletzt hatte. Nagelsmann und er hätten „1:1 das gleiche Ziel, wir wollen das Beste für ihn, damit er wieder das beste Level schafft. Wenn er es schafft, ist das gut für die Nationalmannschaft und gut für uns.“ Mit Nagelsmann verbinde ihn „ein gutes Verhältnis“.

Musiala arbeite derzeit individuell, das bleibe erst einmal „auch so“, sagte Kompany. „Im richtigen Moment“ solle er dann wieder ins Mannschaftstraining integriert werden. „Es geht nicht nur um das Sprunggelenk, es geht um sein Fitnesslevel. Das hat er überragend aufgebaut, er ist körperlich stärker geworden, das dürfen wir nicht verlieren.“

Bei der DFB-Auswahl dabei sind erstmals die Münchner Lennart Karl und Jonas Urbig – sehr zur Freude von Kompany. „Das ist gut für Bayern, auch gut für Deutschland. Sie sind zwei junge Spieler, die in Zukunft eine große Rolle spielen werden in der Nationalmannschaft, da bin ich mir ganz sicher.“