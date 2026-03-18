Brisantes Abendessen? Kovac trifft Krösche

Manfred Sedlbauer , Julius Schamburg 18.03.2026 • 17:00 Uhr Die Spekulationen um einen Wechsel von Markus Krösche zum BVB nehmen aktuell Fahrt auf. Am Dienstag gab es ein brisantes Treffen zweier Hauptakteure. Zufall oder doch Kalkül?

Ein Abendessen mit Knallpotenzial? Die Gerüchte um einen Wechsel von Markus Krösche zum BVB nehmen aktuell Fahrt auf. Schon zuletzt wurde der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt immer wieder mit Schwarz-Gelb in Verbindung gebracht.

Und nun das: Wie SPORT1 gemeinsam mit den Ruhr Nachrichten erfahren hat, kam es am Dienstag in Frankfurt zu einem Treffen zwischen Dortmund-Coach Niko Kovac und dem Frankfurter Verantwortlichen. Haben sich die beiden etwa schon über die kommende Transferperiode als BVB-Kollegen ausgetauscht?

BVB: Watzke ist großer Fan von Krösche

Immer wieder kursiert in Dortmund der Name Krösche. Klub-Präsident Hans-Joachim Watzke ist ein großer Fan des 45-Jährigen.

Dazu kommt, dass Sportdirektor Sebastian Kehl nicht unumstritten ist. Immer wieder erntet der Ex-Profi Kritik für Transfers oder eben auch Nicht-Transfers.

Laut Sky soll auch Sport-Geschäftsführer Lars Ricken nicht mehr unantastbar sein. Für beide Positionen wäre Krösche ein denkbarer Kandidat. Was steckte also hinter dem Geheimtreffen?

Kovac trifft Krösche – darum ging es

SPORT1 weiß: Die Begegnung kam wohl eher spontan zustande. Kovac reiste aufgrund des 70. Geburtstags von Eintracht-Legende und Ex-Präsident Peter Fischer in seine alte Heimat.

Zuvor trafen sich Kovac, Krösche und Jan Martin Strasheim – Direktor Medien und Kommunikation bei der Eintracht – zum gemeinsamen Abendessen. Ursprünglich waren nur Strasheim und Kovac verabredet. Die beiden kennen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit bei den Hessen bestens und sind befreundet. Krösche leistete den beiden spontan Gesellschaft.

In den Gesprächen ging es allerdings nicht um eine mögliche gemeinsame Zukunft beim BVB, sondern um rein private Themen.