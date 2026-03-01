Kovac: "Weltklasse"-Kimmich war der Unterschied

SID 01.03.2026 • 06:35 Uhr Der Dortmunder Trainer lobt den Bayern-Kapitän nach dem Bundesliga-Topspiel in den höchsten Tönen.

Für Dortmunds Trainer Niko Kovac war Joshua Kimmich der Grund für die Niederlage der Borussia im Bundesliga-Klassiker gegen Bayern München. "Er war der kleine, aber feine Unterschied", lobte der BVB-Coach nach dem 2:3 (1:0) gegen Bayern München den Fußball-Nationalspieler.

"Das ist schon Weltklasse", sagte Kovac über das entscheidende Tor in der 87. Minute, als Kimmich den Ball volley ins Netz drosch, "andere hauen das Ding aufs Dach". Auch der Chipball des Bayern-Kapitäns zum 1:1-Ausgleich durch Harry Kane (54.) sei außergewöhnlich gewesen, schwärmte Kovac: "Das muss man auch mal als gegnerischer Trainer anerkennen."

Insgesamt sprach der BVB-Trainer von einem "richtig guten Clasico" und "Werbung für den deutschen Fußball". Sein Team hätte "einen Punkt verdient" gehabt. Bei nun elf Zählern Rückstand ist die letzte Chance, die Meisterschaft noch einmal spannend zu machen, vertan, dennoch zog Kovac eine positive Zwischenbilanz: "Letzte Saison hatten wir 25 Punkte Rückstand, jetzt sind es elf. Das ist schon eine Entwicklung. Die Bayern kaufen für 60, 70 Millionen ein, wir holen Entwicklungsspieler."